«الفنون التشكيلية» يحتضن معرض «حروف من نور» لـ محمد طوسون.. الثلاثاء

يحتضن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض الفنان محمد طوسون تحت عنوان (حروف من نور) ، وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 بقاعة الباب سليم في رحاب دار الأوبرا المصرية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 9 مارس 2024.

وكانت قد اسضافت قاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا معرض "ما زال" للفنانة أماني فوزى، الأستاذة بكلية التربية الفنية وذلك فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024؛ حيث تقدم تجربة نحتية خلافًا لما هو متعارف عليه باعتبارها خزافة، والذى يستمر حتى 24 فبراير.

وعن معرضها قالت الدكتورة أمانى: "المنحوتات تتجسد بين الثبات والحركة بوسائط متعددة.. تتجسد الرمزية في سيمفونية صامتة.. تثير إحساسًا متناقضًا بالسكون.. تتحاور الشخصيات في لحظات التأمل.. تلتقط جوهر المشاعر الإنسانية مسلطة الضوء على الفروق الدقيقة في التعبير.. التفاعل الكامن في البنية النحتية والضوء والظل..التواصل مع الروايات الصامتة لكل شخصية.. الطاقة الديناميكية وسط الهدوء".