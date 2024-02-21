متحدث فتح: مصر تُعلي صوت الحق الفلسطيني في محكمة العدل الدولية

أشاد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، بدور مصر في رفع صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل صمت المنظومة الدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

اتهم دولة الولايات المتحدة بتقديم دعم لا محدود لإسرائيل، مما سمح لها بقتل آلاف الفلسطينيين. وشدد على أن وقوف واشنطن إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي يضعف موقفها على المستوى الدولي، وذلك في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية".

أكد دولة أن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددًا على أهمية قرار محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.

أثنت حركة فتح على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، واعتبرت أن مشاركة مصر في جلسات محكمة العدل الدولية تأكيد على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.

يُتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه اختبار حقيقي لموقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية.