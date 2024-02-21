بعد تجهيز المدفن.. النيابة تؤجل تسليم نصف جثمان طالب الدقهلية لأسرته

قرر المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة مركز بلقاس وإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية النهائي لنصف جثمان عثر عليه مشطور لنصفين.

وتم العثور على الجزء السفلي من جسد طالب بالصف الأول الثانوي، ملقى بأحد المصارف المائية نطاق مركز الستاموني منذ 8 أيام.

وأمرت النيابة العامة بإرجاء تسليم نصف جثمان الشاب إلى أهليته لدفنه بمقابر الأسرة لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء معاينة تشريحية مرة أخرة للجزء السفلي من الجسد، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط مرتكبي الواقعة وكشف غموضها وملابساتها.

كانت اسرة ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما، قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وأمرت نيابة بلقاس الجزئية بإجراء تحليل DNA ومطابقة البصمات الوراثية بأهلية المتوفي والتي تؤكد أن الجزء المعثور عليه هو الشاب المبلغ باختفائه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد محمد جمعه، مأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

بسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.

ووجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث ملابساته.