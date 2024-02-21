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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شباب القليوبية تفتتح الملتقى الرياضى لطلاب المدارس "صور"

الملتقي الرياضي لطلاب
الملتقي الرياضي لطلاب المدارس
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات النسخة الثانية من  الملتقي الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب تحت شعار « شخصية الطالب الرياضى » على ملاعب جامعة بنها بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأستاذ الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية بجامعة بنها ، سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مدير ادارة الكليات المتخصصة بالادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، وبتم تنظيم المهرجان من خلالوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، ويتم التنفيذ من خلال التعاون بين الادارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسه الدكتور عمرو الحداد  .

وتضمنت فعاليات الملتقي الرياضي لتدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية على ملاعب كلية تربية رياضية بمشاركة 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس ، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها .

وعلى هامش اللقاء كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية جامعة بنها ، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية درع التميز لجهودهم المبذولة فى ابراز الملتقى الرياضى فى افضل صوره ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، ودكتور هانى زكريا ، ودكتور محمد نبهان ، الدكتور تامر عرفه وكلاء كلية تربية رياضية جامعة بنها ،الدكتورة تاى محمود ، احمد سعد ، مى صلاح الدين اخصائى الادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة ، حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، عماد القلا موجه تربية رياضية بادارة بنها ،  محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية ، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة .

جدير بالذكر أن الملتقى الرياضى لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين ، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

الشباب والرياضة بالقليوبية ملتقى طلاب المدارس وزير الشباب والرياضة