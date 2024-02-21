شباب القليوبية تفتتح الملتقى الرياضى لطلاب المدارس "صور"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات النسخة الثانية من الملتقي الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب تحت شعار « شخصية الطالب الرياضى » على ملاعب جامعة بنها بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأستاذ الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية بجامعة بنها ، سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مدير ادارة الكليات المتخصصة بالادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة، وبتم تنظيم المهرجان من خلالوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، ويتم التنفيذ من خلال التعاون بين الادارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسه الدكتور عمرو الحداد .

وتضمنت فعاليات الملتقي الرياضي لتدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية على ملاعب كلية تربية رياضية بمشاركة 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس ، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها .

وعلى هامش اللقاء كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية جامعة بنها ، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية درع التميز لجهودهم المبذولة فى ابراز الملتقى الرياضى فى افضل صوره ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، ودكتور هانى زكريا ، ودكتور محمد نبهان ، الدكتور تامر عرفه وكلاء كلية تربية رياضية جامعة بنها ،الدكتورة تاى محمود ، احمد سعد ، مى صلاح الدين اخصائى الادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة ، حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ، عماد القلا موجه تربية رياضية بادارة بنها ، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية ، ومحمود شعبان معاون المدير العام للرياضة .

جدير بالذكر أن الملتقى الرياضى لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين ، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.