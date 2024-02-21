قبل مواجهة لوتون تاون.. تعرف على مركز محمد صلاح فى قائمة هدافى البريميرليج

يستعد فريق ليفربول، تحت قيادة الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، لحصد الثلاث نقاط، فى مواجهة الليلة أمام لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك على ملعب "آنفيلد".

ويسعى محمد صلاح فى مواجهة الليلة أمام لوتون تاون، لتسجيل أهداف وذلك من أجل الأقتراب من صدارة قائمة هدافى البريميرليج، والتى يتربع على عرشها النرويجى إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتى.

وابتعد هالاند بصدارة هدافى البريميرليج بعد تسجيله هدف الفوز لمانشستر سيتى أمام برينتفورد، ليرفع الفارق بينه وبين صلاح صاحب الوصافة إلى هدفين .

وجاء ترتيب هدافى البريميرليج كالتالى:

1- إيرلنج هالاند - لاعب مانشستر سيتى - 17 هدف .

2- محمد صلاح - لاعب ليفربول - 15 هدف.

3- دومينيك سولانكي - لاعب بورنموث - 14 هدف.

4- أولي واتكينز - لاعب أستون فيلا - 13 هدف.

5- بوكايو ساكا - لاعب آرسنال - 12 هدف.

6- هيونغ مين سون - لاعب توتنهام هوتسبير - 12 هدف.

7- جارود بوين - لاعب وست هام يونايتد - 11 هدف.

8- أليكسندر إيساك - لاعب نيوكاسل يونايتد - 10 أهداف.

9- ريشارليسون - لاعب توتنهام هوتسبير - 10 أهداف .

11- كول بالمير - لاعب تشيلسي - 10 أهداف.

