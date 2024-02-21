أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ، عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء، حيث تميل الأسعار نحو الاستقرار خلال الفترة الحالية بعد الارتباك الذي سيطر على سوق الذهب الأيام الماضية وتوقف التسعير أكثر من مرة .

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا وإقبالا في مصر ) إلى 3585 جنيها للبيع، و3560 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة في السوق المصرية) نحو 4097.25 جنيه للشراء، و4068.5 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 3755.75 جنيه للبيع، و3729.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3072.75 جنيه للبيع، و 3051.5 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2390 جنيه للبيع، و 2373.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2048.5 جنيه للبيع، و 2034.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر إلى 1536.5 جنيه للبيع، و1525.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) بداية اليوم نحو 28680 جنيها للبيع، و28480 جنيها للشراء.

وعن أسعار الذهب بالدمغة والمصنعية ، حيث يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيها قيمة المصنعية و الدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3645 جنيها بعد إضافة قيمة المصنعية و الدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 3132 جنيها، ووصل سعر عيار «14»، إلى 2450 جنيها.

و تختلف أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب.

وعن سعر الذهب في البورصة العالمية ، فقد عززت أسعار الذهب بالبورصة العالمية من مكاسبها أمس، متأثرة بهبوط مؤشر الدولار لمستويات دنيا عند 104 نقاط.