بالصور.. عروض اليوم الأخير بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

شهد جمهور الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، في حضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة مدير المهرجان، مسرحية «معلقات» لفرقة مسرح أكون المغربية.

المسرحية من تأليف وإخراج محمد الحر، وأداء هاجر الحامدي، وهاجر كريكع، وتناولت حكاية كاتبة روائية فرنسية ذات أصول مغربية، تدعى «آمال»، تعود إلى موطنها الأصلي علها تجد بعض الإلهام لتستأنف مسيرتها الكتابيَّة التي انقطعت، فتشتري بيتاً عتيقاً تعيد ترميمه وطلاءه باللون الأبيض، فتجد نفسها في عزلة، وثمة ظلال وكائنات ليليَّة غريبة تظهر لها من حين لآخر، وبينما وجهها على بقعة محددة في حائط البيت القديم، تنسل منه امرأة؛ سيعرف المشاهد لاحقاً أن اسمها «نجمة»، وهي شاعرة في عهد سابق، ولكن موهبتها هذه تسببت في دفنها حيَّة في الحائط.

وعبر الحوار بين المرأتين، يتحرك العرض في خيط زمني يربط الماضي بالحاضر، عبر مشاهد يتداخل فيها السرد مع الشعر مع الموسيقى والمؤثرات الصوتيَّة، ويصور التحديات التي تلاقيها المرأة، والمرأة المبدعة بصفة خاصة، حين تحاول إثبات ذاتها، في محيطها الأسري أولاً، ثم على مستوى المجال العام.

وفي الندوة النقدية حول العرض، التي أدارها الباحث المغربي فريد أمعضشو، امتدحت المداخلات خطاب العرض، وثراء مضمونه، وجمالياته السينوغرافية.

شهد أيضا اليوم الأخير من المهرجان ورشة تدريبية بعنوان «فنيات الكتابة الدرامية»، أشرف عليها الكاتب المغربي هشام الغفولي.