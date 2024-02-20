131 كنيسة تحمل اسم ميخائيل

تستعرض البوابة أبرز الكنائس التي تحمل اسم الملاك ميخائيل

1- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل ورافائيل، بشما

2- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، ببني مجد، بمنفلوط، بأسيوط

3- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، بشارع ربيع الجيزي، بالجيزة

4- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بالإسماعيلية

5- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بدير الجنادلة، بالغنايم، بأسيوط

6- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بدمنهور، بالبحيرة

7- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بسبرباي، بطنطا، بالغربية

8- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بغربال، بالإسكندرية

9- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعراقية، بالشهداء، بالمنوفية

10- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بشارع البصراوي، بالمنيرة، بإمبابة، بالجيزة

11- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بعزبة جبريل، بالهرم، بالجيزة

12- كنيسة رئيس الملائكة، بالزوك الشرقية، بمركز المنشأة، بسوهاج

13- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالشيخ علام، بمركز المنشأة، بسوهاج

14- كنيسة رئيس الملائكة، بدندرة، بقنا

15- كنيسة الملاك ميخائيل الرئيس، بالأزهري، ببني سويف

16- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بأبو مناع، بدشنا، بقنا

17- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالقوصية، بأسيوط

18- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمحلة، بالغربية

19- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمعصرة

20- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة خورشيد، بإهناسيا، ببني سويف

21- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بطنطا، بالغربية

22- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعبادة، بطهطا، بسوهاج

23- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة مجلي الوحش، بمطاي، بالمنيا

24- كنيسة الملاك ميخائيل ريس الملائكة، بكوم حريز، ببلوط، بالقوصية، بأسيوط

25- كنيسة الملاك ميخائيل والآباء الرسل، بقلوصنا، بسمالوط، بالمنيا

26- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف

27- كنيسة الملاك ميخائيل، بالبدرشين، بالجيزة

28- كنيسة الملاك ميخائيل، بالحدائق، بكفر الدوار، بالبحيرة

29- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية قبلي، بنجع حمادي، بقنا

30- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية، بدير مواس، بالمنيا

31- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرديسية، بإدفو، بأسوان

32- كنيسة الملاك ميخائيل، بالزقازيق، بالشرقية

33- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسماينة، بنجع حمادي، بقنا

34- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسويس

35- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصحفيين

36- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصوامعة غرب، بطهطا، بسوهاج

37- كنيسة الملاك ميخائيل، بالظاهر، بالقاهرة

38- كنيسة الملاك ميخائيل، بالعوايسة، بسمالوط، بالمنيا

39- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقشيش، بشبين القناطر، بالقليوبية

40- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقطوشة، بسمالوط، بالمنيا

41- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقلزم، بشبين القناطر، بالقليوبية

42- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمطاعنة، بإسنا، بالأقصر

43- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمعصرة، بحلوان، بالقاهرة

44- كنيسة الملاك ميخائيل، بصا الحجر، بسيون، الغربية

45- كنيسة الملاك ميخائيل، ببنبان، دراو، أسوان

46- كنيسة الملاك ميخائيل، ببهتيم، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

47- كنيسة الملاك ميخائيل، ببوق، بالقوصية، بأسيوط

48- كنيسة الملاك ميخائيل، ببي العرب، بالباجور، بالمنوفية

49- كنيسة الملاك ميخائيل، بتنده، بملوي، بالمنيا

50- كنيسة الملاك ميخائيل، بجرجا، بسوهاج

51- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوان، بالقاهرة

52- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوة، بمطاي، بالمنيا

53- كنيسة الملاك ميخائيل، بدرنكة

54- كنيسة الملاك ميخائيل، بدشاشة، بسمسطا، ببني سويف

55- كنيسة الملاك ميخائيل، بدهروط، بمغاغة، بالمنيا

56- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بحدائق القبة، بالقاهرة

57- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بملوي، بالمنيا

58- كنيسة الملاك ميخائيل، بسنورس، بالفيوم

59- كنيسة الملاك ميخائيل، بسوهاج

60- كنيسة الملاك ميخائيل، بشارونة، بمغاغة، بالمنيا

61- كنيسة الملاك ميخائيل، بشزا، بالفشن، ببني سويف

62- كنيسة الملاك ميخائيل، بشطانوف، بأشمون، بالمنوفية

63- كنيسة الملاك ميخائيل، بشيراتون، بهليوبوليس الجديدة، بالقاهرة

64- كنيسة الملاك ميخائيل، بطرفا، بسمالوط، بالمنيا

65- كنيسة الملاك ميخائيل، بطما

66- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوخ طنبشا، ببركة السبع، بالمنوفية

67- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوسون، بشبرا، بالقاهرة

68- كنيسة الملاك ميخائيل، بعنيبس، بجهينة، بسوهاج

69- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرقاص

70- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرى ديرب نجم، بالشرقية

71- كنيسة الملاك ميخائيل، بكرداسة، بالجيزة

72- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر الدير، بمنيا القمح، بالشرقية

73- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر سمري، بمنيا القمح، بالشرقية

74- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر صقر، بالشرقية

75- كنيسة الملاك ميخائيل، بكوم أبو الحجر، بصدفا، بأسيوط

76- كنيسة الملاك ميخائيل القبلي القديمة، بالقاهرة

77- كنيسة الملاك ميخائيل، بمصطفى كامل، بالرمل، بالإسكندرية

78- كنيسة الملاك ميخائيل، بمغاغة، بالمنيا

79- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة العقال البحري

80- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة يوسف منصور، بكفر صقر، بالشرقية

81- كنيسة الملاك ميخائيل، بمدينة الأندلس، بعزبة النخل الشرقية، بعين شمس، بالقاهرة

82- كنيسة الملاك ميخائيل، بشانودي، بطهطا، بسوهاج

83- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة رمضان، بالعدوة، بالمنيا

84- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة عمارة، بطهطا، بسوهاج

85- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنوده، بعياد بك، بشبرا، بالقاهرة

86- كنيسة الملاك وأبو سيفين فيلوباتير مرقوريوس، بزفتى، بالغربية

87- كنيسة الملاك والأنبا بيشوي، بطهطا

88- كنيسة الملاك والروماني، بالمطرية، بالقاهرة

89- كنيسة الملاك ومارجرجس، بميت خاقان، بشبين الكوم، بالمنوفية

90- كنيسة الملاك، بالأقصر

91- كنيسة الملاك، بالدوادية، بمركز المنيا، بالمنيا

92- كنيسة الملاك، بالشيخ مرزوق، بالبلينا، بسوهاج

93- كنيسة الملاك، بالعشر تلاف، بأبو المطامير، بالبحيرة

94- كنيسة الملاك، بالعضماية ودير الشهداء، بإسنا، بالأقصر

95- كنيسة الملاك، بنزلة العمودين، بسمالوط

96- كنيسة الملاك، بالفكرية، بأبو قرقاص، بالمنيا

97- كنيسة الملاك، بالقرية البيضاء، بالنهضة، بالعامرية،بالإسكندرية

98- كنيسة الملاك، بالكشح، بدار السلام، بسوهاج

99- كنيسة الملاك، بعزبة شاهين، بالمنيا

100- كنيسة الملاك، ببني عبيد، بأبو قرقاص، بالمنيا

101- كنيسة الملاك، ببني غنى، بسمالوط، بالمنيا

102- كنيسة الملاك، بعزبة فرنسيس، بأسطال، بسمالوط، بالمنيا

103- كنيسة الملاك، بفرشوط، بقنا

104- كنيسة الملاك، بقامولا، بالأقصر

105- كنيسة الملاك، بنزلة أسمنت، بأبو قرقاص، بالمنيا

106- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسوان

107- كنيسة دير الملاك، بقامولا، بالأقصر

108- كنيسة العذراء مريم والملاك، بتلت، بعزبة ماركو، بالفشن، ببني سويف

109- كنيسة العذراء مريم والملاك بجمعية الشهيدة دميانة، ببابا دبلو، بشبرا، بالقاهرة

110- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأبو العباس، ببني مزار، بالمنيا

111- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأحمد عصمت، بالقاهرة

112- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحرفيين، بالقاهرة

113- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحوامدية، بالجيزة

114- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالعكرشة، بأبو زعبل، بالقليوبية

115- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالمنصورة، بالدقهلية

116- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بدراو، بأسوان

117- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بشمال سيناء

118- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بنقادة

119- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بوراق الحضر، بالجيزة

120- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالأباصيري، بعين شمس الشرقية، بالقاهرة

121- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالخلفاوي، بشبرا، بالقاهرة

122- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببورسعيد

123- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببيجام، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

124- كنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة، بعزبة صادق، بملوي، بالمنيا

125- كنيسة القديسة مريم والملاك ميخائيل، بالعياط، بالجيزة

126- كنيسة الملاك ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت، بالعجمي، بالإسكندرية

127- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسيوط

128- كنيسة السيدة العذراء مريم و الملاك ميخائيل، بالجونة، بالبحر الأحمر

129- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعزية، بمنفلوط، بأسيوط

130- كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل والأنبا ونس، بأرض فرعون القديمة، بالرأس السوداء، بالمنتزه، بالإسكندرية

131- كنيسة العذراء مريم، بالمليحة، بحدائق القبة، بالقاهرة