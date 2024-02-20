131 كنيسة تحمل اسم ميخائيل

تستعرض البوابة أبرز الكنائس التي تحمل اسم الملاك ميخائيل
1- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل ورافائيل، بشما
2- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، ببني مجد، بمنفلوط، بأسيوط
3- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، بشارع ربيع الجيزي، بالجيزة
4- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بالإسماعيلية
5- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بدير الجنادلة، بالغنايم، بأسيوط
6- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بدمنهور، بالبحيرة
7- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بسبرباي، بطنطا، بالغربية
8- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بغربال، بالإسكندرية
9- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعراقية، بالشهداء، بالمنوفية
10- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بشارع البصراوي، بالمنيرة، بإمبابة، بالجيزة
11- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بعزبة جبريل، بالهرم، بالجيزة
12- كنيسة رئيس الملائكة، بالزوك الشرقية، بمركز المنشأة، بسوهاج
13- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالشيخ علام، بمركز المنشأة، بسوهاج
14- كنيسة رئيس الملائكة، بدندرة، بقنا
15- كنيسة الملاك ميخائيل الرئيس، بالأزهري، ببني سويف
16- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بأبو مناع، بدشنا، بقنا
17- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالقوصية، بأسيوط
18- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمحلة، بالغربية
19- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمعصرة
20- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة خورشيد، بإهناسيا، ببني سويف
21- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بطنطا، بالغربية
22- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعبادة، بطهطا، بسوهاج
23- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة مجلي الوحش، بمطاي، بالمنيا
24- كنيسة الملاك ميخائيل ريس الملائكة، بكوم حريز، ببلوط، بالقوصية، بأسيوط
25- كنيسة الملاك ميخائيل والآباء الرسل، بقلوصنا، بسمالوط، بالمنيا
26- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف
27- كنيسة الملاك ميخائيل، بالبدرشين، بالجيزة
28- كنيسة الملاك ميخائيل، بالحدائق، بكفر الدوار، بالبحيرة
29- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية قبلي، بنجع حمادي، بقنا
30- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية، بدير مواس، بالمنيا
31- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرديسية، بإدفو، بأسوان
32- كنيسة الملاك ميخائيل، بالزقازيق، بالشرقية
33- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسماينة، بنجع حمادي، بقنا
34- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسويس
35- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصحفيين
36- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصوامعة غرب، بطهطا، بسوهاج
37- كنيسة الملاك ميخائيل، بالظاهر، بالقاهرة
38- كنيسة الملاك ميخائيل، بالعوايسة، بسمالوط، بالمنيا
39- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقشيش، بشبين القناطر، بالقليوبية
40- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقطوشة، بسمالوط، بالمنيا
41- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقلزم، بشبين القناطر، بالقليوبية
42- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمطاعنة، بإسنا، بالأقصر
43- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمعصرة، بحلوان، بالقاهرة
44- كنيسة الملاك ميخائيل، بصا الحجر، بسيون، الغربية
45- كنيسة الملاك ميخائيل، ببنبان، دراو، أسوان
46- كنيسة الملاك ميخائيل، ببهتيم، بشبرا الخيمة، بالقليوبية
47- كنيسة الملاك ميخائيل، ببوق، بالقوصية، بأسيوط
48- كنيسة الملاك ميخائيل، ببي العرب، بالباجور، بالمنوفية
49- كنيسة الملاك ميخائيل، بتنده، بملوي، بالمنيا
50- كنيسة الملاك ميخائيل، بجرجا، بسوهاج
51- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوان، بالقاهرة
52- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوة، بمطاي، بالمنيا
53- كنيسة الملاك ميخائيل، بدرنكة
54- كنيسة الملاك ميخائيل، بدشاشة، بسمسطا، ببني سويف
55- كنيسة الملاك ميخائيل، بدهروط، بمغاغة، بالمنيا
56- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بحدائق القبة، بالقاهرة
57- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بملوي، بالمنيا
58- كنيسة الملاك ميخائيل، بسنورس، بالفيوم
59- كنيسة الملاك ميخائيل، بسوهاج
60- كنيسة الملاك ميخائيل، بشارونة، بمغاغة، بالمنيا
61- كنيسة الملاك ميخائيل، بشزا، بالفشن، ببني سويف
62- كنيسة الملاك ميخائيل، بشطانوف، بأشمون، بالمنوفية
63- كنيسة الملاك ميخائيل، بشيراتون، بهليوبوليس الجديدة، بالقاهرة
64- كنيسة الملاك ميخائيل، بطرفا، بسمالوط، بالمنيا
65- كنيسة الملاك ميخائيل، بطما
66- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوخ طنبشا، ببركة السبع، بالمنوفية
67- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوسون، بشبرا، بالقاهرة
68- كنيسة الملاك ميخائيل، بعنيبس، بجهينة، بسوهاج
69- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرقاص
70- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرى ديرب نجم، بالشرقية
71- كنيسة الملاك ميخائيل، بكرداسة، بالجيزة
72- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر الدير، بمنيا القمح، بالشرقية
73- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر سمري، بمنيا القمح، بالشرقية
74- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر صقر، بالشرقية
75- كنيسة الملاك ميخائيل، بكوم أبو الحجر، بصدفا، بأسيوط
76- كنيسة الملاك ميخائيل القبلي القديمة، بالقاهرة
77- كنيسة الملاك ميخائيل، بمصطفى كامل، بالرمل، بالإسكندرية
78- كنيسة الملاك ميخائيل، بمغاغة، بالمنيا
79- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة العقال البحري
80- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة يوسف منصور، بكفر صقر، بالشرقية
81- كنيسة الملاك ميخائيل، بمدينة الأندلس، بعزبة النخل الشرقية، بعين شمس، بالقاهرة
82- كنيسة الملاك ميخائيل، بشانودي، بطهطا، بسوهاج
83- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة رمضان، بالعدوة، بالمنيا
84- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة عمارة، بطهطا، بسوهاج
85- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنوده، بعياد بك، بشبرا، بالقاهرة
86- كنيسة الملاك وأبو سيفين فيلوباتير مرقوريوس، بزفتى، بالغربية
87- كنيسة الملاك والأنبا بيشوي، بطهطا
88- كنيسة الملاك والروماني، بالمطرية، بالقاهرة
89- كنيسة الملاك ومارجرجس، بميت خاقان، بشبين الكوم، بالمنوفية
90- كنيسة الملاك، بالأقصر
91- كنيسة الملاك، بالدوادية، بمركز المنيا، بالمنيا
92- كنيسة الملاك، بالشيخ مرزوق، بالبلينا، بسوهاج
93- كنيسة الملاك، بالعشر تلاف، بأبو المطامير، بالبحيرة
94- كنيسة الملاك، بالعضماية ودير الشهداء، بإسنا، بالأقصر
95- كنيسة الملاك، بنزلة العمودين، بسمالوط
96- كنيسة الملاك، بالفكرية، بأبو قرقاص، بالمنيا
97- كنيسة الملاك، بالقرية البيضاء، بالنهضة، بالعامرية،بالإسكندرية
98- كنيسة الملاك، بالكشح، بدار السلام، بسوهاج
99- كنيسة الملاك، بعزبة شاهين، بالمنيا
100- كنيسة الملاك، ببني عبيد، بأبو قرقاص، بالمنيا
101- كنيسة الملاك، ببني غنى، بسمالوط، بالمنيا
102- كنيسة الملاك، بعزبة فرنسيس، بأسطال، بسمالوط، بالمنيا
103- كنيسة الملاك، بفرشوط، بقنا
104- كنيسة الملاك، بقامولا، بالأقصر
105- كنيسة الملاك، بنزلة أسمنت، بأبو قرقاص، بالمنيا
106- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسوان
107- كنيسة دير الملاك، بقامولا، بالأقصر
108- كنيسة العذراء مريم والملاك، بتلت، بعزبة ماركو، بالفشن، ببني سويف
109- كنيسة العذراء مريم والملاك بجمعية الشهيدة دميانة، ببابا دبلو، بشبرا، بالقاهرة
110- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأبو العباس، ببني مزار، بالمنيا
111- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأحمد عصمت، بالقاهرة
112- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحرفيين، بالقاهرة
113- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحوامدية، بالجيزة
114- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالعكرشة، بأبو زعبل، بالقليوبية
115- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالمنصورة، بالدقهلية
116- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بدراو، بأسوان
117- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بشمال سيناء
118- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بنقادة
119- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بوراق الحضر، بالجيزة
120- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالأباصيري، بعين شمس الشرقية، بالقاهرة
121- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالخلفاوي، بشبرا، بالقاهرة
122- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببورسعيد
123- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببيجام، بشبرا الخيمة، بالقليوبية
124- كنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة، بعزبة صادق، بملوي، بالمنيا
125- كنيسة القديسة مريم والملاك ميخائيل، بالعياط، بالجيزة
126- كنيسة الملاك ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت، بالعجمي، بالإسكندرية
127- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسيوط
128- كنيسة السيدة العذراء مريم و الملاك ميخائيل، بالجونة، بالبحر الأحمر
129- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعزية، بمنفلوط، بأسيوط
130- كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل والأنبا ونس، بأرض فرعون القديمة، بالرأس السوداء، بالمنتزه، بالإسكندرية
131- كنيسة العذراء مريم، بالمليحة، بحدائق القبة، بالقاهرة
البوابة القبطية
131 كنيسة تحمل اسم ميخائيل
تستعرض البوابة أبرز الكنائس التي تحمل اسم الملاك ميخائيل