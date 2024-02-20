أنور فوزى: 3.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول من العام المالي

كشف أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والملاهي بنسبة نمو عن العام السابق خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة مستمرة بتوجيهات من وزير المالية فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية".



وأضاف أن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجها لإتاحة الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية ومنها الدفع الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية والطعون الضريبية إلى غير ذلك من الخدمات تسهيلا على المواطنين.