بعد تأييد حكم الإعدام الثاني.. السجل الجنائي لسفاح الجيزة.. قتل 4 ودفنهم بنفسه خلال 3 أعوام

حازت قضية سفاح الجيزة الاهتمام الأكبر لدي المصريين في السنوات الأخيرة، ورغم انتشار جرائم قتل مشابهة للسفاح، إلا أنها تبقى جرائم تقشعر لها الأبدان ويندي لها الجبين، وذلك بسبب تنوع طريقته في كل جريمة عن الأخري، كما أنه قتل وسفك الدماء وزور وبدد ونصب أى ارتكب كل أنواع الجرائم الممكنة والتي يعاقب عليها القانون.

وتساءلت الجماهير عن سبب تأخير تنفيذ حكم الإعدام في ذلك المجرم الذي أرعب جميع ضحاياه قبل تنفيذ جرائمه البشعة، ونستعرض لكم السجل الجنائي لسفاح الجيزة فيما يلي:

سقوط سفاح الجيزة

وكان المتهم قد سقط بين أيدي أجهزة الأمن بعد 6 سنوات من القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، بينهم زوجته وصديقه المقرب، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة بأوراق رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وفي عام 2015 قرر التخلص نهائيًا من صديق عمره رضا محمد، الذي يعمل مهندسًا في إحدى الدول العربية منذ 20 عامًا، حيث كان صديقه الوحيد والأمين على أسراره وجميع ممتلكاته أيضًا، ويدير تجارته بعدما أصبح عائقًا أمام حلمه في امتلاك ثروته، فقتله بالسم ودفنه داخل قبر أعده مسبقًا في المنزل.

وبعد تلك الجريمة انتحل المتهم هوية صديقه واسمه، وسافر إلى الإسكندرية، وخلال 5 سنوات تزوج باسم صديقه وسرق بعض زوجاته، بينهن طبيبة، حتى سقط في يد الشرطة.

وأنهى المتهم حياة زوجته الأولى فاطمة زكريا بالقتل، حيث دعاها لتناول العشاء، ودس لها السم وضربها بآلة حادة على رأسها، ووضع جثمانها في "فريزر" كبير لحين تجهيز قبرها بجوار قبر صديقه المهندس رضا، ثم دفنها بكامل ملابسها.

وتخلص المتهم من فتاة تدعى نادين كانت تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من صديقه وقتلها لخلافات بينهما، ودفنها بجوار جثة زوجته وصديقه، ثم توجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل أدوات كهربائية يملكه بعد أن تنصل من وعوده لها بالزواج.

وأرشد المتهم عن أماكن دفن جثامين ضحاياه وتم استخراجها بعدما تحولت لهياكل عظمية.

إحالة للجنايات

قررت النيابة العامة إحالة سفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

واستمعت النيابة العامة لاعترافات المتهم في القضايا الأربع وشهادة 17 شاهدًا، وتأكدت من ارتكاب المتهم لجرائمه بعد استخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

السجل الجنائي

وكانت قد أيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

وبدأت رحلة قضية سفاح الجيزة منذ اختفاء صديقه عام 2015 وتم تحرير محضر باختفائه.

وفي عام 2016 قتل شقيقة زوجته بعدما وعدها بالزواج، والمثير في الأمر أنه أظهر حزنه الشديد عليها وكان يبحث عنها في كل مكان مع أهل زوجته.

في عام 2017 قتل زوجته ووضعها في ديب فريزر، وفي ديسمبر 2017 هرب وانتحل شخصية صديقه المقتول.



سقوط سفاح الجيزة

وفي 1 فبراير 2021، قررت النيابة العامة إحالة سفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدًا 4 أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وفي 16 فبراير 2021 عقدت أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة، كما عقدت ثاني جلسات محاكمته في مايو 2021.

وفي 2017 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق قذافي فراج عبدالعاطي المعروف إعلاميًا بسفاح الجيزة؛ لإدانته بقتل المجني عليها ياسمين نصر إبراهيم في محافظة الإسكندرية عام 2017.

في 24 مارس 2021 حكم بالإعدام علي سفاح الجيزة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف وهذا الحكم كان غير نهائي.



في 27 مارس 2021 حكم على سفاح الجيزة بالإعدام في واقعة قتل سكرتيرته "ندي"، وهذا الحكم غير نهائي.



في 5 أبريل 2021، حكم على سفاح الجيزة بالإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية "ياسمين"، وكان هذا الحكم نهائي بعد تأييده من محكمة النقض في 11 يناير 2024.



في أغسطس 2021 حكم على سفاح الجيزة بالمؤبد في واقعة تزوير أوراق رسمية وهذا الحكم نهائي بعد تأييده من محكمة النقض.



في 21 مارس 2022 حكم على سفاح الجيزة بالإعدام في واقعة قتل زوجته فاطمه زكريا وهذا الحكم غير نهائي.



في 18 فبراير 2024 رفضت محكمة النقض دائرة الأحد الجنائية " ج" برئاسة القاضي سعيد فنجرى وعضوية القضاة سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة وحمزة إبراهيم ومحمود البمبى وسكرتارية هشام موسى وخالد سيد الطعن رقم 12400 لسنة 91 للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه بتهمة قتل شقيقة زوجته وتأييد الحكم الصادر.. وبالتالي أصبح الحكم نهائيا وباتا وقابل للنفاذ.