الشوط الأول.. المصري يتقدم على البلدية بثنائية

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على نظيره بلدية المحلة، بهدفي دور، الشوط الأول من المباراة، التى تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الفريق الساحلي على مجريات الأمور منذ البداية وهدد مرمى البلدية في أكثر من مناسبة حتى تمكن سمير فكري من تسجل هدف التقدم في الدقيقة ١٤، وبعدها واصل المصري الضغط في ظل تواجد على استحياء من فريق المحلة.

وفي الدقيقة ٣٤ تمكن لاعب وسط المصري عمرو السعداوي من تسجيل الهدف الثانى وسط غفلة من لاعبي المحلة، وبعد سيطر المصري على باقي شوط المباراة.