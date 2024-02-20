نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي منيل شيحة

تابع أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وجه النائب بسرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطتين تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية.

وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لرصف طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبية حتي كوبري شبرامنت.

كما تم تفقد تركيب بلاط الأنترلوك بعدد ٢١ شارع بمتفرعات شارع مركز شرطة أبو النمرس ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة والمهندسة عزه ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجبزة والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بأبوالنمرس والحوامدية والشركات المنفذة للأعمال.