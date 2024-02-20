بدء العد التنازلى لإعلان الفائزين بجائزة الفنون بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل إعلان جوائز الفنون للدورة الخامسة، بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون ، وذلك بعد الاعلان عن موعده رسميا، حيث تنطلف الفعاليات فى يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 الساعة السادسة مساءًا، والتى تتوج بإقامة المعرض الجماعي للشباب، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يتنافس بهذه الدورة ألف فنان ومعماري وناقد تشكيلي من جميع أنحاء الجمهورية ، بـ 1959 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفروع وهى ( التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافي ) ، حيث تصل قيمة جوائز الفنون إلى نصف مليون جنيه بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

ترشيح سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى

جاء ذلك بعد ما اعتمد مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة بالإجماع ترشيح الكاتبة الكبيرة سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2024 والتي تبلغ قيمتها 200 مائتي ألف جنيه.

‎وعلى اثرها صرح الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي ، وذلك عن مجمل أعمالها، وقال إنها بالتالي غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز ، وانما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وأضاف سلماوي في حيثياته بأن سناء البيسى شخصية ثقافية متميزة طالما أثرت حياتنا بكل ما هو جميل ومفيد، وقال أنها متعددة المواهب تحتضن مجالات الصحافة والأدب والفن، فهى صحفية مرموقة وأديبة ذات شأن وفنانة تشكيلية متميزة ، وقد آن الأوان أن نقول لها شكرا على إنجازك الممتد عبر أكثر من نصف قرن من الزمان.

‎فيما يتم تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الخامسة تحت رعاية وزارة الثقافة ، والذى تحدد موعده الأحد المقبل، بمركز الجزيرة للفنون.

وتوجه حينها مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر للسادة أعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح ومزيد من الإبداع والتميز.

أفرع جائزة الفنون 2024

جائزة التصوير (الرسم)

وتقدم لجائزة التصوير (الرسم) هذا العام 946 عملًا فنيًا ب 473 متسابقًا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري، (الجائزة الاولى خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم – الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري).

جائزة العمارة

وتقدم لجائزة العمارة 36 مشروعًا معماريًا ب 71 متسابقًا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى خمسون الف جنيه مصري ودرع التكريم، الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري، الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري).

جائزة النحت

فيما تقدم لجائزة النحت 216 عملًا فنيًا ب 165 متسابقًا، وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم – الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه مصري).

جائزة النقد الفني التشكيلي

وتقدم لجائزة النقد الفني التشكيلي 17 دراسة نقدية ب 17 متسابقًا، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى ثلاثون ألف جنيه مصري ودرع التكريم – الجائزة الثانية عشرون ألف جنيه مصري – الجائزة الثالثة عشرة آلاف جنيه مصري).

جائزة التصوير الفوتوغرافي

وتقدم لجائزة التصوير الفوتوغرافي 744 عملًا فنيًا ب 274 متسابقًا، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري، (الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيه – الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه).

وجاءت القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة الخامسة 2024 كالتالى:

شروط جوائز الفنون 2024

وكانت قد أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز في الأول من سبتمبر 2023 ، كما اعلنت عن شروط الاشتراك والتى جاءت كالتالى:

شروط مسابقة التصوير

تقديم صورة من العمل الفني في المسابقة "المُشاركات" من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت ،والتي يمكن الوصول إليها فقط عن طريق الرابط الخاص بالمسابقة.

تُقبل المُشاركات بدءًا في الأول من سبتمبر سنة 2023 حتى الأول من نوفمبر سنة 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية ولن تقبل أية مُشاركات يتم تقديمها بعد هذا الميعاد.

يجب أن يكون المُشارك شخص طبيعي لا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة وألا يزيد على خمس وثلاثين (35) سنة في 31 من ديسمبر سنة 2023 .

يوقع على هذا الإقرار الولي الطبيعي أو الوصي حال كون المتسابق أقل من 21 سنة

شروط مسابقة العمارة

يمكن تقديم التصميم المعماري في المسابقة (“المُشاركات”) من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت ، والتي يمكن الوصول إليها فقط عن طريق الرابط المعلوماتي.

تُقبل المُشاركات بدءًا من الأول من سبتمبر سنة 2023 حتى الساعة الأول من يناير سنة 2024 بتوقيت جمهورية مصر الع لن تقبل أية مُشاركات يتم تقديمها بعد هذا الميعاد.

يجب أن يكون المُشارك شخص طبيعي وألا يزيد السن على أربعون (40) سنة في 1 من يناير سنة 2024 .

يجب أن يكون المُشارك عضواً فى نقابة المهندسين ” الشعبة المعمارية “

شروط مسابقة النقد الفنى التشكيلى

يمكن تقديم دراستكم النقدية في المسابقة (“المُشاركات”) من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت ،والتي يمكن الوصول إليها فقط عن طريق الرابط المعلوماتي للمسابقة.

تُقبل المُشاركات بدءًا من الساعة (00:01) في الأول من سبتمبر سنة 2023 حتى الساعة 24:00 في الأول من نوفمبر سنة 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية (GMT +2). لن تقبل أية مُشاركات يتم تقديمها بعد هذا الميعاد.

يجب أن يكون المُشارك شخص طبيعي لا يقل عمره عن واحد وعشرون (21) سنة وألا يزيد على أربعون (40) سنة في 31 من ديسمبر سنة 2023 .

جزء من الاعمال المرشحة لجائزة الفنون 2024

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