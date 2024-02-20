نجوم الفن يضفون نكهة خاصة خلال موسم رمضان 2024.. أبرزهم رياض الخولي ومي سليم

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، والذي يصاحب عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة التي تتنوع بين الكوميديا، الأكشن، وغيرها، حيث وصفها متابعي هذه القائمة بأنها "مائدة زاخرة"، كما يشارك كل من مي سليم ورياض الخولي بأكثر من عمل فني خلال موسم رمضان.

حيث تعيش الفنانة مي سليم حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في السباق الرمضاني ثلاثة أعمال درامية، أبرزها مسلسل "سر إلهي" مع الفنانة روجينا، مع نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني، وتتوالى أعمالها خلال الماراثون الرمضاني بمسلسل "أمير العوامري"، ومسلسل "المداح".

مسلسل "أمير العوامري"

تقدم الفنانة مي سليم شخصية "منيرة" وتظهر بشكل جديد ومختلف خلال أحداث مسلسل "أمير العوامري" الذي يشارك في بطولته كل من، هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد صفوت، ميريهان حسين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

مسلسل "المداح"

تظهر الفنانة مي سليم في مسلسل "المداح" ضيفة شرف، حيث تظهر "بدور شيطانة"، يشارك في بطولة العمل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "سر إلهي"

تتعاون الفنانة مي سليم مع الفنانة روجينا في مسلسل "سر إلهي" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، ويقدم خلال أحداث العمل والدها، بمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ محمد ثروت، رشا مهدي، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

ويخوض الفنان صلاح عبدالله السباق الرمضاني 2024، بعدد كبير من الأعمال الدرامية مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، يواصل تصوير المشاهد المتبقية من أعماله الرمضانية أبرزها مسلسل "جريمة منتصف الليل" مع الفنانة رانيا يوسف.

مسلسل "عتبات البهجة"

يقدم الفنان صلاح عبدالله شخصية "عرفان" خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل "العتاولة"

يخوض الفنان صلاح عبدالله السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "العتاولة" مع الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة،حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبد العظيم، لبنى ونس، وخرين، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل "حرب الجبالي"

يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "حرب الجبالي" بدور والد الفنان أحمد رزق، مع هبة مجدي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، أشرف عبدالغفور، نسرين أمين، لقاء سويدان، أحمد عزمي، انتصار، أحمد الرافعي، ومن تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي العمل إلى نوعية 15 حلقة.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

يظهر الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" ضيف شرف مع شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف وفي أول تجربة إخراجية محمد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار درامي كوميدي.

مسلسل "ب100 راجل"

يطل الفنان صلاح عبدالله على جمهوره بمسلسل "ب100 راجل" التي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة بالطابع الاجتماعي الشعبي المشوق، مع سمية الخشاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، سما ابراهيم. عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

مسلسل "جري الوحوش"

يتعاون الفنان صلاح عبدالله مع الفنان نضال الشافعي في مسلسل "جري الوحوش" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، يتشابه العمل الدرامي مع العمل السينمائي مع معالجة درامية، من الكاتب أحمد صبحي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

يشارك في مسلسل "جري الوحوش" نضال الشافعي، و كل من محمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني، وصلاح عبدالله، ومحمود حجازي، وسميرة صدقي، وغيرهم الكثير.

مسلسل "جريمة منتصف الليل"

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في مسلسل "جريمة منتصف الليل" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، ليلى سلمان، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مسلسل "سر إلهي"

يتعاون الفنان صلاح عبدالله مع الفنانة روجينا في مسلسل "سر إلهي" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، ويقدم خلال أحداث العمل والدها، بمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ محمد ثروت، رشا مهدي، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

كما اعتاد الجمهور على ظهور الفنان رياض الخولي في السباق الرمضاني الذي يعتبر من أهم النجوم في هذا الموسم وإضافة كبيرة حيث يتعاون مع كل من أحمد العوضي وغادة عبد الرازق، مع تقديم أداء مميز وأحداث مشوقة تجذب المشاهدين، حيث يظهر في كل من

مسلسل "صيد العقارب"

يظهر الفنان رياض الخولي في مسلسل "صيد العقارب" متزوجًا من سيدتين الأولى تجسد دورها الفنانة عايدة فهمي أما الزوجة الثانية تلعب دورها الفنانة سيمون، ويشارك في بطولة العمل كل من؛ غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، محمد علي رزق، منال سلامة، عايدة فهمي، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عماد صفوت وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "حق عرب"

ويظهر أيضًا الفنان رياض الخولي في مسلسل "حق عرب" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.