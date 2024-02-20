التحقيق مع عاطلين قاما بالنصب على مالك مكتب تسويق أدوية

قامت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء بمباشرة التحقيق مع عاطلين وذلك على خلفية قيامهما بالنصب والاحتيال واستيلائهما على 329 ألف جنيه على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية في كرداسة.

كان قد تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية أنه قام بالتواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتعرفهم على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية، وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.