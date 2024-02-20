السياحة: 25 فبراير آخر موعد لإنهاء إجراءات سكن الحُجاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن آخر موعد لإنهاء إجراءات معاينة سكن الحُجَّاج وتوثيق عقود السكن هو ٢٥ فبراير الجاري؛ وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا العام.

وطالبت الوزارة كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج بضرورة الالتزام بالتوقيتات المتعلقة بإنهاء معاينة سكن الحجاج، وإبرام كافة التعاقدات التفصيلية الخاصة بخدمات النقل والإعاشة والسكن مع مقدمي الخدمات على المسار الإلكتروني في ٢٥ فبراير الجاري على أقصى تقدير وهو موعد نهائي لذلك، مع ضرورة التزام الشركات السياحية بتعاقداتها مع الحجاج.

من جانبها أهابت غرفة الشركات السياحة، بكافة أعضائها، ضرورة سرعة إيداع قيم الخدمات المقدمة للحجاج بحساب مكتب شؤون حج مصر بالبنك العقاري المصري العربي لسرعة انهاء اجراءات التحويل وتغذية محفظة الشركات على المسار الإلكتروني للحج؛ وذلك حتى يتسنى لحجز المواقع المخصصة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

وكانت طالبت اللجنة الفنية للحج، وزارة السياحة والآثار، بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليًا، وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً أن الحساب البنكى للبعثة –بالمملكة العربية السعودية- لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.