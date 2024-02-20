«كان بيتفرج على الإسماعيلي والزمالك ونقلوه للمستشفى».. ايه اللي حصل لـ حسام حسن؟

تعرض «العميد» حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر؛ لأزمة صحية مُفاجأة مساء أمس الإثنين؛ خلال متابعة للقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة الـ 13 للدوري الممتاز؛ وعلى إثرها تم نقل «العميد» لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية قبل مغادرته المستشفى بسلام.



وقال مصدر مقرب من حسام حسن إن حالته الصحية مستقرة وأجريت بعض التحاليل والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية؛ وأكد الطبيب المعالج «العميد» بالراحة خاصة وأنه تعرض لإجهاد في الفترة الماضية؛ وكان يعاني حسام حسن من إجهاد شديد بعد عقده اجتماعًا بجهازه المعاون باتحاد الكرة لعدة ساعات قبل متابعة مباراة الإسماعيلية والزمالك حرص مسئولو نادي الإسماعيلي على تكريم العميد والجهاز المعاون.

ومن المقرر أن يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر؛ وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر لمباراة سيراميكا والجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الجولة ١٣ للدوري الممتاز.

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .