إقليم وسط الصعيد يستعرض التراث المصري في معرض الحرف التراثية بأسيوط

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط.

شارك إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي بمعرض الحرف التراثية الذي اقيم صباح اليوم الاثنين ١٨ فبراير الجاري ٢٠٢٤ م بديوان عام محافظة أسيوط والذي تفقدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكاي اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولى " GIZ" واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وصرح مكاوي أن مشاركة إقليم وسط الصعيد الثقافى ببعض المنتجات َالتي أقيمت خلال الورش الفنية لصنايعية مصر جاء ترسيخاً للهوية الوطنية ونشر الوعى واحياء التراث منوهاً أن المعرض يقدم العديد من المنتجات التراثية منها الجلود والتلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث المصري وخاصة التراث الأسيوطي والذي يسعى إلى إحياء التراث الشعبي والموروث الثقافى المصري الذي لامثيل له وذلك من خلال فرع ثقافة أسيوط و قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر

جاء ذلك بحضور النائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور محمد العطيفى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى باسيوط وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور حاتم جلال الدين زكي رئيس مجلس إدارة جمعية الطفلولة والتنمية بأسيوط والدكتور أيمن صادق ممثل كاريتاس مصر، ود هبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالمديرية وناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة والدكتور أحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب والصحفيين والاعلاميين وممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وفريق مراكز شباب مصر .

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