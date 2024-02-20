علي ماهر في ورطة قبل مواجهة البلدية

يواجه علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ورطة حقيقية في لقاء اليوم أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يقام على ستاد الجيش ببرج العرب، بسبب قلة اللاعبين في مركز خط الوسط المهاجم.

ويعاني الفريق الساحلي من غياب 8 لاعبين عن مواجهة الليلة سواء بسبب الإيقاف أو الإصابة ، حيث سيغيب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن بسبب الإنذارات، بعد حصول الأول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الجونة، في حين حصل محسن على البطاقة الحمراء، كما يغيب بسبب الإصابة كل من : إسلام عطية و حسن علي وايزي ايميكا والحارس محمد شحاته و محمد دبش و عبد الرحيم دغموم .

يدخل المصري البورسعيدي مباراة اليوم في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، فيما يدخل بلدية المحلة المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة