انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لبحث الأطر التنفيذية لمواجهة التسرب التعليمي بمطروح

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح، وإيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وإيمان عاطف مسئول السكان بالمحافظة، وذلك بمقر المنطقة الأزهرية بمدينة مرسى مطروح.

وجاء ذلك بحضور موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي والتدريب والعلاقات العامة بالتعليم والأزهر.

واستعرض الاجتماع التنسيقي الثاني آليات مواجهة التسرب من التعليم لاسيما تنفيذ قوافل توعية لأولياء الأمور وانطلاقها خلال الأسبوع القادم للقيام بزيارات لكافة أرجاء المحافظة خاصة بعد الانتهاء من عمليه تدريب الاخصائيين والرائدات الريفيات خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى.

وأوضح وكيل تعليم مطروح في ختام الاجتماع التنسيقي أن قوافل التوعية تهدف إلى نشر الوعي بين أهالينا بمحافظة مطروح بأهمية العلم والتعليم وخطورة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة للفتيات بالمراحل التعليمية المختلفة وعودة أبنائهم الذين تسربوا من التعليم للمؤسسات التعليمية.

وذلك في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال جيل متعلم واع قادر علي رفع راية التنمية والحفاظ علي مقدرات الوطن بين أهالي محافظة مطروح.

انعقاد الاجتماع الثاني لبحث الأطر التنفيذية لمواجهة التسرب التعليمي بمطروح

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