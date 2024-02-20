ضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام عاطلين بالنصب والإحتيال على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية بالجيزة وضبط مرتكبا الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز) أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهم معلومات جنائية").. وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور" ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

