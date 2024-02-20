حيثيات تغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة بمستشار سابق

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة ازياء ميريهام هشام وشهرتها ميريهام كلير واحد المواقع الاخبارية مبلغ وقدره خمسون الف جنيه بالتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف السابق والاساءه له.



وأكدت حيثيات المحكمة بان المدعى عليه اقام دعوى قضائية امام المحكمة استوفت شروطها القانونية بان طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 الف جنيه تعويضا عما لحقه من اضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسى للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.



وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامه من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت بان ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر احدى منصات التواصل الاجتماعى والتى ادعت فيه بان مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى احدى القضايا السابقة وعلى اثرها اقدمت ميريهام خلال البث المباشر بان المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهير للمدعى عليه يوثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الاساس على السمعه الامر الذى ترتب عليه بالتبعية لاضرار مادية وادبية من بينها التاثير على الحياة المهنية..