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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

كرنڤال للأنشطة الطلابية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

كرنڤال للأنشطة الطلابية
كرنڤال للأنشطة الطلابية
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نظمت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس كرنڤال الأنشطة الطلابية بإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الأنشطة الداخلية بالكليات تُعد فرصة للطلاب للتعبير عن رؤيتهم، من خلال الأنشطة المختلفة الفنية والاجتماعية والرياضية، لافتاً إلى أنها تمثل فرصة لتوجيه طاقات الطلاب لما هو أفضل، كما تعمل على صقل مهارات ومعارف الطلاب ونبذ العنف، فالجامعة ليست مكان للعلم فقط ولكنها تساهم في بناء شخصية طالب مميز مسلح بالعلم.

ودعا الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع الطلاب إلى المشاركة فى الأنشطة الطلابية والتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال عرض مواهبهم .

وأفاد الدكتور محمد يس، إن الكرنڤال عبارة عن استعراض للأنشطة التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول، وافتتاح لأنشطة الفصل الدراسي الثاني، لافتاً إلى أن خطة الأنشطة الداخلية بالكلية تشمل الكثير من المفاجآت للطلاب.

كما أكد الدكتور محمد الحماحمي أن الكرنڨال تضمن تقديم كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والمسابقات، الفنية والرياضية وأنشطة الأسر والجوالة، بمشاركة جميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأُقيمت الأنشطة تحت إشراف الدكتورة حفصة نور الدين منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمود رشدي نائب منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد النخيلي رئيس قسم رعاية الشباب.

كلية الزراعة كرنڤال الأنشطة الطلابية