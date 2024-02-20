"الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية".. ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، ندوة حول الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية، وذلك في إطار الندوات الأسبوعية تقيمها كلية الصيدلة خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأمانى أسامة كامل عميد الكلية، وريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة.

وتحت إشراف مها نصر أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديميى بكلية الصيدلة.

حاضر بالندوة فتحي الأزهري - مدير تسجيل المستحضرات بإحدى الشركات الدولية، وخريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2014 والحاصل علي ماجستير إدارة الأعمال من فرنسا.

تضمنت الندوة تعريف التشريعات الصيدلية ومراحل تسجيل الدواء المختلفة، متطلبات التسجيل في مصر والدول العربية وإنجلترا والاتحاد الأوروبي، والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية، ومميزات العمل في هذا المجال.

كما اسدي نصائح لطلبة الكلية عن كيفية التأهيل للدخول في هذا المجال بعد التخرج وكيفية الالتحاق به، والفرص التي تتاح للخريج في سوق العمل، تم عرض المحاضرة بقاعة المناقشات الرئيسية وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.