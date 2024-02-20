الجيش الأوكراني: تدمير 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد

أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء تدمير جميع طائرات شاهد الهجومية الـ 23 التي هاجمت أوكرانيا ليلة 19-20 فبراير.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز S-300/S-400 تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود، وصاروخ جوي موجه من طراز Kh-31 تم إطلاقه من الجزء المحتل من منطقة زابوروجي، و23 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقة بيلغورود. منطقة بريمورسكو-أختارسك، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أنه تم استخدام وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة وأنظمة الحرب الإلكترونية لصد الهجوم الجوي.

وتم إسقاط جميع الطائرات بدون طيار في مناطق خاركيف وبولتافا وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا وخيرسون وميكوليف.