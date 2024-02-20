5 شهداء وثلاثة مصابين جراء قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ومنذ قليل، أطلقت الاحتلال الإسرائيلي،القنابل الدخانية تجاه منطقة دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة على المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهد اليوم قطاع غزة قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة على جنوب شرق القطاع، وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال داخل منزل في شارع عكيلة بدير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وعدد من المصابين في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية.