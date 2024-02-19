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الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بقيمة 60 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (60) مليون جنيه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

النصب والاحتيال المواطنين بغسـل 60 مليون جنيه مجال النصب والإحتيال على المواطنين