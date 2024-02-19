بقيمة 60 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (60) مليون جنيه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

