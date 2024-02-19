رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: "طوفان الأقصى" أذلت جيش الاحتلال

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر كانت بيانًا للعالم من قبل المقاومة الفلسطينية في كيفية إذلال الجيش الإسرائيلي الذي يُعد من أقوى جيوش المنطقة.

وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجيش الإسرائيلي تعرض لإذلال كبير في عملية "طوفان الأقصى"، ونجحت المقاومة بإمكانيات بسيطة في تحقيق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال.

ولفت إلى أن أهداف الاحتلال من الحرب على قطاع غزة كانت تتمثل في القضاء على حركة حماس، وتفكيك قدرات الحركة، واستعادة الأسرة والرهائن، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم ينجح على الإطلاق في تحقيق أي هدف من الحرب حتى الآن.

وأشار إلى أن قطاع غزة كتلة من اللحم الحي، حيث تبلغ مساحة القطاع 365 كيلو، ويحتوي على 2.3 مليون نسمة، وكل ما فعله الاحتلال هو ضرب المدنيين العزل من البر والجو والبحر وارتكاب الإبادة الجماعية بأحدث الأسلحة الأمريكية.



