خلف قصة حب.. تعرف على قصة إنشاء حديقة الأسماك

تعد "حديقة الأسماك "من أبرز الإنشاءات التاريخية الجميلة وتقع في حي الزمالك بالقاهرة، وقد تم تسجيلها من قبل وزارة الآثار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، كما اطلق عليها حديقة العشاق حيث أنها ملجأ لجميع العشاق والأحبة وخاصة في عيد الحب.

حديقة. الأسماك

قصة إنشاء حديقة الأسماك

ترجع قصة إنشاء حديقةالأسماك الي واحدة من أكبر قصص الحب في التاريخ الحديث، حيث انشأها الخديوي إسماعيل خديوي مصر، علي النيل لتصبح أجمل هديةالي حبيبته الإمبراطورة الفرنسية «أوجيني» ملكة فرنسا في ذلك الوقت.

وتعد حديقة الأسماك من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى في القاهرة، وتديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة منذ عام 1902.

وتضم 24 حوضا لعرض 33 نوعا من الأسماك النيلية.

وأغلقت الحديقة في سنة 1965 لفترة طويلة. وذلك للتصليح وتم تجديدها وأشرف على التصليح جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية، وافتتحت مرة اخرى في سنة 1983.

وتبلغ مساحتها تسعة أفدنة ونصف أفدنة و تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

حديقة الأسماك

تصميم الجبلاية

صممت الجبلاية بحديقة الاسماك على شكل ممرات وتجاويف داخل شعاب مرجانية وتعزف تلك التصاميم ألحان عند مرور الهواء بها.

محتويات الحديقة

حديقة الأسماك

تضم الحديقة 49 حاليا حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة تعكس السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار كما يوجد في واجهة الحديقة حوض كبير يوجد يضم أسماك مفترسة ومنها سمك القرش.

تطوير الحديقة

و شهدت الحديقة تطويرا كبيرا على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي تشغيل المفرخ والحضانات، ومعمل التفريخ التى توصل حجم الأسماك من 15 إلى 20 جرامًا.

المرحلة الثانية: تطوير البحيرة نفسها من حيث المصارف والترع، وتغيير سراميك الأحواض والممرات.

المرحلة الثالثة: تطوير الأحواض كاملة.

وتمت عمليات التطوير كاملة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والآثار، حيث إن الحديقة تقع فى الجبلاية ومنطقة الجبلاية أثر كبير تشرف علية وزارة الآثار.