وزيرة الثقافة تكشف كيف نفذت مع تركي آل الشيخ الليالي المصرية السعودية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن حفل ليالي سعودية مصرية، كان بشكل مفاجئ ولم يتم الترتيب له، وأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية هو من اقترح إقامة هذا الحفل.

وأضافت نيفين الكيلاني خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحفل لم يكن مُرتب من فترة كما يزعم البعض، وتم تنسيق جميع الترتيبات في أقل من 48 ساعة فقط، والمستشار تركي آل شيخ أرسل طائرة خاصة لاستقدام المنظمين من السعودية لإقامة جميع الاستعدادات الخاصة بالحفل في أسرع وقت.

وتابعت: المستشار تركي آل شيخ اقترح أثناء لقائه يوم الأربعاء الماضي، بأن يكون هناك حفل غنائي سعودي مصري

خلال يومين، وتم تحضير جميع التجهيزات بشكل فوري وسريع، والناس كلها كانت فرحانة وسعيدة واليوم كان مُبهج.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الهدف من إقامة هذا الحفل هو استدامة التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الفن والمجالات الأخرى، فضلا عن مشاركة جميع الفنانين في روح تعاون مثمرة.

واستكملت نيفين الكيلاني: اتفقت مع المستشار تركي آل الشيخ على إقامة حفلات بدار الأوبرا المصرية والتعاون بين فناني الدولتين، حيث أن جميع الفنانين المشاركين في الحفل رحبوا بهذا التعاون وهناك رغبة في التعاون الفني المشترك والفعاليات ستكون طوال العام مع هيئة الترفيه.

واختتمت وزيرة الثقافة: أشكر الكينج محمد منير على إصراره على الحضور والغناء في الحفل على الرغم من ظروفه الصحية التي حدثت له قبل بدء الحفل، ولكنه أصر على الغناء ومقابلة الجمهور الذي جاء مخصوصا له، وأتمنى له الشفاء العاجل.

