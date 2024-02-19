نجوم عالميون يتضامنون مع غزة في حفل "البافتا" للأفلام

أقيم حفل توزيع الاكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2024 صباح اليوم الاثنين 19 فبراير وظهرت نجمات ونجوم هوليوود على السجادة الحمراء بإطلالات كانت حديث السوشيال ميديا والجمهور في انحاء العالم وفي لقطة غير متوقعة أعلن بعض النجوم اثناء الحفل تضامنهم مع غزة والأحداث التي تشهدها منذ اكثر من 4 شهور راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنين.

وطالب المتضامنون مع غزة وقف اطلاق النار والمذبحة التي تحدث على مرأى ومسمع العالم منذ أشهر ولم يستطيع أحد ان يوقفها، حيثظهر المخرج البريطاني كين لوتش على السجادة الحمراء في الحفل ورفع لافتة مكتوب عليها غزة ووقف اطلاق النار ووقف التحالف ضد غزةورصدت عدسات المصوريين اللقطة بعد أن تضامن وشارك معه في رفع اللافته عدد من الحاضرين.