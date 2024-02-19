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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدالرازق
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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس اليوم  أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار وأعضاء الوفد المرافق له  لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين اََلبرلمان في البلدين الصديقين.

رحب المستشار "عبد الرازق " برئيس الوفد الإيفواري ومرافقيه متمنيا لهم  التوفيق فى زيارتهم لمصر مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف الأصعدة في ظل تميز العلاقات بين القيادتين السياسيتين بهما معرباً عن تطلعه في ان تساهم هذه الزيارة في  دفع العلاقات  الي آفاق أرحب فى كافة المجالات برلمانيا و سياسيا واقتصاديا  بما يخدم مصالح الشعبين

وأشاد المستشار "عبدالرازق" بالمواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

من جانبه اعرب  أداما بيكتوجو عن تقديره لحسن الاستقبال الذي شهده ومرافقوه منذ وصوله الي القاهرة منوهاً بما تشهده مصر من تطور وإنجازات لمسها الوفد أثناء الزيارةبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

واشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بموقف مصر من القضية الفلسطينية مؤكداً ان بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتدعو الي ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة فورَا.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بحث سبل تعزيز التعاون المشترك جمهورية كوت ديفوار لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق