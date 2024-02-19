الدوري الممتاز.. فيوتشر يتعادل مع المقاولون 2-2 في شوط أول مثير

تعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، بنتيجة 2-2،أمام فريق المقاولون العرب، وذلك في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

سجل ثنائية فيوتشر، علي زعزع وأحمد عاطف في الدقائق 12 و36، بينما سجل هدفين المقاولون محمد سالم في الدقيقة 33 وجوزيف أوشايا في الدقيقة 45+9 .

بدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر.

