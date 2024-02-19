الإعدام شنقًا لمتهمين والمشدد 15 سنة لآخرين وبراءة متهم بقضية "حازمون"

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالاعدام شنقا لمتهمين اثنين وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة «حازمون» الإرهابية.

وقضت بمعاقبة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والبراءة لمتهم واحد.

والمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان، ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان.

والمتهمين المحكوم عليهم بالمشدد ١٥ سنة هم عبد الكريم شحاته علي جلال وعماد عبد الكريم شحاتة علي جلال سائق مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب قضائهما مدة العقوبة المقضي بها والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

والمتهم الحاصل على البراءة هو مصطفى علوبه عبد البديع.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين.