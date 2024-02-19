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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفتين في منزل غرب خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قالت المقاومة الفلسطينية  اليوم الاثنين، إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقنصت المقاومة  جنديين إسرائيليين واشتبكوا مع قوة راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح بحي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "أكس"، اليوم الإثنين، عن مقتل جندي في "الكتيبة 202" لوء مظليين، في أحد المعارك جنوب قطاع غزة.

ويرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 574 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر

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