ads
الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل المقاولون لمواجهة فيوتشر في الدوري

المقاولون
المقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيل فريقه للقاء بمسابقة الدوري الممتاز بالجولة الـ13، في اللقاء الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي بعد قليل.

تضم تشكيلة الذئاب كلا من :

عامر عامروأحمد الشيمي وأمادو انياص ومحمد سالم وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي وأحمد علاء واحمد عبد العزيز وجوزيف بنسون اوشايا وفراس بن عبد الله . 

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون  .بينما 

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياس.

المقاولون العرب الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب امادو انياص