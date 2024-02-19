تعرف على تشكيل المقاولون لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيل فريقه للقاء بمسابقة الدوري الممتاز بالجولة الـ13، في اللقاء الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي بعد قليل.

تضم تشكيلة الذئاب كلا من :

عامر عامروأحمد الشيمي وأمادو انياص ومحمد سالم وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي وأحمد علاء واحمد عبد العزيز وجوزيف بنسون اوشايا وفراس بن عبد الله .

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون .بينما

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياس.