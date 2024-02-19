أسقف أبرشية غوما في الكونغو يحذّر من خطر وقوع كارثة إنسانية

اختُتمت جميع القداديس، مساء أمس الأحد، التي تم الاحتفال بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعاء خاص من أجل السلام في المناطق التي دمرها عنف الجماعات المسلحة، في وقت أكد فيه أسقف غوما، المطران ويلي نغومبي نغينغيلي أن المدينة هي بمثابة "برميل بارود" يمكن أن ينفجر ويؤدي إلى حرب أهلية في أي لحظة.

ويقول الأساقفة المحليون إن النداء إلى إنهاء الأعمال العدائية في منطقة البحيرات الكبرى هو القصد من هذه الصلاة، التي تستحضر تعزية الله حتى يتمكن الناس "ضحايا الفظائع" وجميع الكونغوليين "المعذبين لعدة عقود بسبب انعدام الأمن الذي أودى بحياة الملايين من الضحايا"، من "العثور على السلام والهدوء".