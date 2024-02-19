ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر تحرش بها في الجمالية

تمكنت اجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على حارس عقار وزوجته أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية ، ليتبين أنهما قتلا تاجرا داخل شقة بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من أحد أصحاب محلات الصاغة يفيد بقيام شخص وزوجته بعرض مشغولات بثمن رخيص لا يتناسب مع ثمنها، وعليه انتقلت أجهزة الأمن لفحص الواقعة.

وضبطت المباحث المتهمين، وتبين أن المتهم حارس عقار وزوجته خادمة تعمل في تنظيف المنازل بالإسكندرية، وأثناء قيامها بتنظيف شقة تاجر مسن حاول التحرش بها، فقام الزوج بأخذ سكينة من المطبخ وطعنه مرتين، وسرقا المشغولات وتوجه بالمسروقات للقاهرة لبيعها، إلا أنه تم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.