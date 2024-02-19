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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة
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نظمت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة سلسلة من الحملات علي مدار ١٠ أيام لرفع كافه التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح ما بين ١٥ الي ٢٠ الف طن مخلفات يومياً. 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية مشدداً على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإنتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة علي المقلب .
كما كلف المحافظ بالحفاظ علي ما تم إنجازة والتشديد علي سيارات نقل المخلفات المترددة علي المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات علي مدار اليوم . 
كما وجه المحافظ باستكمال جهود رفع كافه المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة .

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