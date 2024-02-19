"الحوار الأسري" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الإثنين، لقاء إعلاميا بعنوان" الحوار الأسرى وبناء الشخصية السوية" وذلك بمقر بمقر المعهد الفنى الصحى بالطور حاضر خلاله الشيخ محمود صابر إمام وخطيب ومدرس بمديرية اوقاف جنوب سيناء.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها تحت شعار " أسرتك ...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء ، وبحضور رقية العربى عميدة المعهد و عادل يونس وكيل المعهد.

استهل اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع الإعلامي بالترحيب بالحضور والقاء نبذة عن دور الهيئة فى نشر التوعية والتثقيف وأهداف الحملة الإعلامية التي أطلقتها.

وأكد "صابر" أن الحوار الأسرى الصحى يساعد على التنشئة النفسية السليمة للأسرة ، كما يسهم فى وجود روابط قوية بين أفراد الأسرة تساعد على استقرارها ومن ثَم يظهر هذا الترابط فى تصرفات أفراد الأسرة.

وأشار "صابر" إلى أن الحوار الأسرى له تأثير إيجابى فى بناء الشخصية القيادية للطفل منذ نعومة أظفاره ومن ثَم يساعد على بناء اسرة قوية متماسكة متصالحة ويخلق روح من التفاعل الايجابى واحترام الرأي والرأي الآخر.

وأوضح "صابر" أن الاسرة هى الخلية الاولى التى يتكون منها المجتمع وهى اساس الاستقرار فى الحياة الاجتماعية كما انها تعتبر الاطار العام الذى يحدد تصرفات افرادها فهى التى تشكل حياتهم حيث انها مصدر العادات والاعراف والتقاليد وقواعد السلوك التى تتم من خلالها عملية التنشئة الاجتماعية.

وأشار “صابر” إلى ان الاسرة تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتاثر فيها فان صلحت صلح المجتمع كله وان فسدت فسد المجتمع كله ، كما ان الاسرة تعتبر وحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية لما توفره لافرادها من مستلزمات الحياة اليومية واحتياجاتها.

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