الحكومة تعلن تفاصيل أسعار السلع بمعارض «أهلًا رمضان»

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم مع المحافظين؛ لمتابعة آخر استعدادات المحافظات لشهر رمضان المبارك، ومتابعة إجراءات ضخ المزيد من السلع من خلال المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارض "أهلاً رمضان" ومنافذ مبادرة "كلنا واحد"ستشهد خصومات من 15 لـ30% على المنتجات الاستراتيجية والسلع.

وبشأن المكون الدولاري، أضاف محمد الحمصاني، أن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

وقال محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها، علاوة على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

واستكمل الحمصاني قائلا: كل التوجيهات التي صدرت اليوم وسابقا سيتم تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

واختتم: الحكومة مدركة لتأثير سعر الصرف على المنتجات وخاصة التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهناك تحركات لتوفير المكون الدولاري، من خلال لجنة فنية لمتابعة مشروعات استثمارية ستدر على مصر عوائد كبيرة وحصيلة من النقد الأجنبي.



