بافتا 2024.. "Anatomy of a Fall" يفوز بجائزة السيناريو الأصلي

فاز فيلم الدراما “Anatomy of a Fall” للمخرجة جوستين ترييه، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل سيناريو أصلي، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والدراما، حيث تُتهم امرأة في جريمة قتل زوجها؛ وسريعًا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف بمعضلة كبيرة حينما يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة. شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي وفاز بجائزة السعفة الذهبية.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.