"البركة في حياتنا"... عنوان موضوع عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القمص چيروم سمير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة ٦ أكتوبر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر أمشير، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الجموع" في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس، وأشار إلى أن بركة الله هي معجزة إلهية تتمثل في الخير الذي في حياتنا، كما أنها درع لحياتنا.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.



https://youtu.be/eeXBjmWD9LE?si=pMBBzXZJrCIQVFKt