تعرف على غيابات الزمالك في لقاء الإسماعيلي بالدوري

يواجه فريق الزمالك، الإسماعيلي غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وذلك على استاد الإسماعيلية .

ويغيب عن الزمالك غدا عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، وذلك لأسباب مختلفة ما بين التأهيل من الإصابات وعدم الجاهزية الفنية .

وأبرز غيابات الزمالك غدا، محمود حمدي الونش، ياسر حمد، أحمد فتوح، محمد عبدالشافي، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، محمد عاطف، سامسون أكينولا.

كان جوزيه جوميز مدرب الزمالك قد اختار قائمة للمباراة ضمت كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".