دافئ وشبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائلل لدفىء على السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الاثنين امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغرى 11 درجة.