جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى مسابقة EVER EGYPT للسيارات الكهربائية

تشارك جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى مسابقة EVER EGYPT للسيارات الكهربائية والذى تنظمها أكاديمية البحث العلمي ،تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عقدت الجامعة اول لقاء تعريفي للطلاب المشاركين؛ لتقسيم الفرق ومعرفة ادوارها ،ووضع الخطوات التى سيتم اتباعها ،بحضور الدكتور عصام مرسى رئيس قسم الأوتوترونكس،د.اسامة ابو قورة،د.عيد عودة ،والسادة اعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.

تهدف المسابقة الى تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع ،ووضع مواصفات تضمن الوصول الى افضل تصميم واقل تكلفة واعلى اداء.



ومن جانبه،أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال مايتوافر بمؤسساتها من امكانيات وخبرات، مشيرًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى إنتاجها والعمل على توطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وخططها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المُستدامة،خاصة فى توجهات الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة التي تصدر من المركبات التي تعمل بالوقود والإهتمام العالمي المتزايد بتقليل التلوث البيئي وموضوع تغير المناخ وأثاره.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة الجامعة بهذه المسابقات يُرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة من خلال الإعتماد على محور الإبتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة.

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