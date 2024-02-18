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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قوات الاحتلال تجرف البنية التحتية وتحاصر المنازل في طولكرم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إنه في صباح هذا اليوم اقتحمت قوة خاصة مخيم طولكرم من محاور عدة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء: "كما دخلت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية كبيرة، وما زالت التعزيزات تصل إلى ميخم طولكرم، كما قامت قوات الاحتلال بتجريف البنية التحتية ومحاصرة منزل، ودعت عبر مكبرات الصوت من هم داخل المنزل المحاصر بتسليم أنفسهم، مما أوقع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين".

وتابعت: "كما تحلق الطائرات المروحية وكان هناك عددا من المروحيات التي هبطت عند بوابات متاخمة لطولكرم"، مشيرة إلى أنه كان هناك إصابات في صفوف جنود الاحتلال كما أن الاشتباكات متواصلة بين المقاومين والاحتلال، كما تعيق قوات الاحتلال دخول سيارات الإسعاف إلى المكان.

مخيم طولكرم قوات الاحتلال المقاومين والاحتلال فلسطين