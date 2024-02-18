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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصر تتقدم بمذكرتين أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تتقدم بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيليى في الأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر أن مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري.

وأكد المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة.

وفي وقت سابق،  كانت حكومة جنوب إفريقيا تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، لتقرير ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة.

ووصفت حكومة جنوب إفريقيا، في بيان أصدرته رئاسة البلاد، أن مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها الملجأ الأخير للناجين في غز

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