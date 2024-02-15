تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة مرسى مطروح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد رئيس الشركة أنه تم تكليف فريق الأزمات والطوارئ بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة للعمل على شفط وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، وذلك باستخدام مضخات وسيارات الكسح المخصصة لهذا الغرض.

وأضاف أنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار من منطقة الكيلو 4، ومنطقة مقابر المغاربة، ومنطقة شارع المحطة، ومنطقة شارع علم الروم، ومنطقة الكيلو 3، ومنطقة محدودي الدخل، وشارع الجلاء وغيرها من المناطق الحيوية بالمدينة.

وقدم رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع العاملين من مهندسين وفنيين وعمال، ولجميع الجهات المساندة والمتعاونة مع الشركة.

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار

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