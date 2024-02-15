ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار

رئيس مياه مطروح يتفقد
رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة مرسى مطروح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد رئيس الشركة أنه تم تكليف فريق الأزمات والطوارئ بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة للعمل على شفط وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، وذلك باستخدام مضخات وسيارات الكسح المخصصة لهذا الغرض.

وأضاف أنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار من منطقة الكيلو 4، ومنطقة مقابر المغاربة، ومنطقة شارع المحطة، ومنطقة شارع علم الروم، ومنطقة الكيلو 3، ومنطقة محدودي الدخل، وشارع الجلاء وغيرها من المناطق الحيوية بالمدينة.

وقدم رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع العاملين من مهندسين وفنيين وعمال، ولجميع الجهات المساندة والمتعاونة مع الشركة. 

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار

IMG-20240215-WA0038
IMG-20240215-WA0038
IMG-20240215-WA0039
IMG-20240215-WA0039
IMG-20240215-WA0040
IMG-20240215-WA0040
IMG-20240215-WA0034
IMG-20240215-WA0034
IMG-20240215-WA0035
IMG-20240215-WA0035
IMG-20240215-WA0036
IMG-20240215-WA0036
IMG-20240215-WA0037
IMG-20240215-WA0037
IMG-20240215-WA0041
IMG-20240215-WA0041
IMG-20240215-WA0042
IMG-20240215-WA0042
IMG-20240215-WA0043
IMG-20240215-WA0043
IMG-20240215-WA0044
IMG-20240215-WA0044
IMG-20240215-WA0033
IMG-20240215-WA0033
مطروح مياه مطروح مياه الامطار الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح إزالة تراكمات مياه الأمطار