"المحامين" عن زيارة "أردوغان" لمصر: دليل على نجاح سياسة القاهرة الخارجية

علق عمرو الحوي، أمين عام مساعد نقابة المحامين بشمال القليوبية، وأمين عام حزب الوفد بالقليوبية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر لأول مرة منذ 11 عامًا.

وقال "الحوي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زيارة الرئيس التركي لمصر دليل على أن الدولة المصرية تحقق إنجازات في ملف العلاقات الدولية، وهذا يظهر جليًا في الزيارات التي تأتي لمصر خلال الفترة الأخيرة.

هذا وغادر القاهرة مساء أمس الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارة قصيرة لمصر بحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل دعم التعاون وآخر التطورات في غزة.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في قصر الاتحادية، كما وقعا على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.



